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    Истанбул Башакшехир — ПСЖ: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Истанбул Башакшехир — ПСЖ (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Истанбул Башакшехир ПСЖ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:55 в группе H Лиги чемпионов начнётся матч «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «ПСЖ»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «ПСЖ».

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