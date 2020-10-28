ХБ Торсхавн — Рунавик (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «ХБ Торсхавн» — «Рунавик» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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