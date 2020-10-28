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    ХБ Торсхавн — Рунавик: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    ХБ Торсхавн — Рунавик (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол
    В 20:00 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч «ХБ Торсхавн» — «Рунавик».

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    Последний матч между собой: «ХБ Торсхавн» — «Рунавик» 2:0 (полная статистика встреч).

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