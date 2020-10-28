ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Бавария»Обидно, но не стыдно. «Локо» не набрал очков, но заставил «Баварию» попотеть
  • 17:05
    • Безбородов и Левников отстранены по итогам матча «Краснодар» — «Спартак»
  • 16:53
    • Назначены арбитры на матчи 13-го тура РПЛ
  • 16:38
    • Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась Кварацхелией
  • 16:21
    • «Зенит» и ЦСКА одержали разгромные победы в молодежном первенстве
  • 15:04
    • Трефилов сдал положительный тест на коронавирус
    Все новости спорта

    Гуренко: Для «Локо» реально побороться за второе место в группе

    Футбол Локомотив Футбол России Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Атлетико Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил игру команды Марко Николича в домашнем матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

    Сергей Гуренко
    Сергей Гуренко

    «Обидно, что "Локомотив" упустил ничью, потому что по такой игре можно было выжать больше.

    В целом ребята молодцы. Но можно было больше использовать свободные зоны, которые образовывались в защите, и те хорошие подходы, которые были.

    В первом тайме "железнодорожники" немного побаивались "Баварию", после того как она разгромила "Атлетико".

    А во втором тайме ребята раскрепостились, заиграли более смело и показали, я считаю, очень хороший футбол. Правда, пропустили обидный гол.

    Какие у "Локомотива" шансы на выход из группы? Всего два матча прошло, но видно, что со всеми можно играть. Здесь все возможно. Реально даже побороться за второе место.

    Почему нет? "Шахтер" вон идет первым в своей группе, "Реал" — на последнем месте. А кто где окажется — покажет только время.

    На поле бегают одинаковые люди. У кого больше мотивации и мастерства, те и побеждают», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

    После двух туров в группе A лидирует «Бавария», набравшая шесть очков. У «Атлетико» — три, а у «Локомотива» и «Зальцбурга» — по одному.

    3 ноября железнодорожники примут «Атлетико», а 25 ноября сыграют с мадридским клубом на выезде. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов будет в матче?
  • «Краснодар» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Каким будет тотал матча «Боруссия» Д — «Зенит»?
  • «Боруссия» Д — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Получится ли игра в Турине открытой?
  • «Ювентус» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ференцварош — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Милан — Спарта Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лех
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Риека
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Гранада — ПАОК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры