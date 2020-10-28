Гуренко: Для «Локо» реально побороться за второе место в группе

Бывший защитник «Локомотива»оценил игру командыв домашнем матче Лиги чемпионов против(1:2).

«Обидно, что "Локомотив" упустил ничью, потому что по такой игре можно было выжать больше.

В целом ребята молодцы. Но можно было больше использовать свободные зоны, которые образовывались в защите, и те хорошие подходы, которые были.

В первом тайме "железнодорожники" немного побаивались "Баварию", после того как она разгромила "Атлетико".

А во втором тайме ребята раскрепостились, заиграли более смело и показали, я считаю, очень хороший футбол. Правда, пропустили обидный гол.

Какие у "Локомотива" шансы на выход из группы? Всего два матча прошло, но видно, что со всеми можно играть. Здесь все возможно. Реально даже побороться за второе место.

Почему нет? "Шахтер" вон идет первым в своей группе, "Реал" — на последнем месте. А кто где окажется — покажет только время.

На поле бегают одинаковые люди. У кого больше мотивации и мастерства, те и побеждают», — цитирует Гуренко «Евро-Футбол.Ру».

После двух туров в группе A лидирует «Бавария», набравшая шесть очков. У «Атлетико» — три, а у «Локомотива» и «Зальцбурга» — по одному.

3 ноября железнодорожники примут «Атлетико», а 25 ноября сыграют с мадридским клубом на выезде. 0