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    Газинский: Не хватает ребят, играем, кто есть живой

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    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский оценил игру команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (0:4).

    Юрий Газинский
    Юрий Газинский

    «Неплохо смотрелись 70 минут. Всегда неприятно пропускать четыре мяча при своих болельщиках.

    Нам не хватило свежести в концовке. Понятно, что не хватает ребят. Играем, кто есть живой. Ничего не поделаешь, нужно выходить и выполнять установку тренера.

    Во втором тайме нужно было больше выжимать. Были подходы, были моменты. Всегда из любого матча можно сделать выводы.

    Обидно пропускать четыре гола перед своими болельщиками, но такова реальность», — сказал Газинский в эфире «Матч Премьер». 0

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