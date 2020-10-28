Фуглафьердур — Б36 Торсхавн: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 22:30 в чемпионате Фарерских островов по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Б36 Торсхавн» — «Фуглафьердур» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Б36 Торсхавн»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Фуглафьердур» — «Б36 Торсхавн».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.