Чертаново — Чайка: онлайн, где смотреть, прямая трансляция (28.10.2020)

В 18:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Чайка» — «Чертаново» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Чайка»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Чертаново» — «Чайка».

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