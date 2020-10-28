Боруссия Д — Зенит (28.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе F Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Зенит» 1:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия Д» — «Зенит». Коэффициент ставки — 1.72.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Боруссия Д»).

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