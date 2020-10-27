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    Живоглядов: Нам нечего терять, мы должны играть с «Баварией» в свое удовольствие

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    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

    Дмитрий Живоглядов
    Дмитрий Живоглядов

    «За последние годы "Бавария" выиграла вообще все турниры. В команде собраны сильнейшие футболисты. Хочется проверить себя в матчах с ними.

    Таким командам можно противостоять за счет единства, самоотдачи и тактики на конкретный матч.

    Нам нечего терять, мы должны играть в свое удовольствие и биться друг за друга, как единое целое. В футболе возможно все.

    "Бавария", "Атлетико", "Зальцбург" — не важно, будем делать все, чтобы отбирать очки в каждой встрече», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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