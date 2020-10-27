Уткин: Провал в «Зените» вообще никак не скажется на карьере Почеттино

Известный блогерпрокомментировал информацию об интересе «Зенита» к бывшему главному тренеру «Тоттенхэма»

Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Зенит» в случае отставки Сергея Семака.

«Почему бы Почеттино и не приехать в Зенит. Денег у клуба, как у дурака фантиков. Делать Почеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в Зените вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин. От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует.

Сити, Зенит, Скуадра Адзурра — верен Бобби Манчини голубизне цветов. И работает.

Как показывает пример Маркизио, приезд в Петербург очень, например, развивает инстаграм. Почеттино интересный собеседник. Можно потом на основе сказанного им много умничать.

Новую песню Виражу принесет. Потом в Реал поедет», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0