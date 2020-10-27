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    Уткин: Провал в «Зените» вообще никак не скажется на карьере Почеттино

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к бывшему главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    Василий Уткин
    Василий Уткин

    Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Зенит» в случае отставки Сергея Семака.

    «Почему бы Почеттино и не приехать в Зенит. Денег у клуба, как у дурака фантиков. Делать Почеттино совершенно нечего уже целый год. Провал в Зените вообще никак не отражается на карьере тренера, если только тренер, конечно, не россиянин. От Манчини вот только и осталось, что стоячий солярий на базе, а человек сборную Италии тренирует.

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    Как показывает пример Маркизио, приезд в Петербург очень, например, развивает инстаграм. Почеттино интересный собеседник. Можно потом на основе сказанного им много умничать.

    Новую песню Виражу принесет. Потом в Реал поедет», — написал Уткин в своем телеграм-канале. 0

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