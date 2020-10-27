Шахтёр Д — Интер: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

В 20:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Интер» — «Шахтёр Д» 5:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Интер». Коэффициент ставки — 2.56.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шахтёр Д»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Шахтёр Д» — «Интер».

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