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    Шахтёр Д — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Шахтёр Д — Интер: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

    Футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Интер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:55 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч «Шахтёр Д» — «Интер».

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Шахтёр Д» 5:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Интер». Коэффициент ставки — 2.56.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шахтёр Д»).

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