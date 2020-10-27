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    Самедов: Верю, что «Спартак» поборется за победу в РПЛ

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    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне.

    Александр Самедов
    Александр Самедов

    «Сейчас я, наверное, верю, что "Спартак" сможет побороться за чемпионский титул. Если в начале чемпионата у меня не было такой уверенности, то сейчас уже прошло 12 туров. Команда занимает первое место, неплохо играет, так что все возможно. Но в любом случае еще очень большая дистанция.

    Я сразу же говорил, что Тедеско, мне кажется, привнес дисциплину. Он гнет свою линию, играя в пять защитников, не отходит от этого. Сейчас мы видим, что это приносит результат.

    "Спартаку" по-прежнему нужно укрепление. Обязательно. Но опять же должен выйти на свой уровень Саша Кокорин, он сделает "Спартак" еще сильнее. Мозес — хорошее приобретение. Мне кажется, новые игроки еще будут в середине января. Тогда это будет более сбалансированная команда. Станет претендентом с большой буквы», — сказал Самедов в эфире «Россия 24».

    После 12 туров «Спартак» с 27 очками занимает первое место и опережает идущий вторым ЦСКА на два балла. 0

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