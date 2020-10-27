Плимут Аргайл — Донкастер Роверс: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

В 22:45 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Донкастер Роверс» — «Плимут Аргайл» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Донкастер Роверс»).

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