Пирло: Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо

Тренер «Ювентуса»поделился ожиданиями от предстоящего матча св рамках Лиги чемпионов.

«Мы должны дождаться результатов проверки Роналду. Думаю, она придет сегодня вечером. Там уже и посмотрим.

Кьеллини не сыграет, Бонуччи постарается восстановиться и мы пока не получили от врачей разрешения по де Лихту. Будем рассчитывать на тех, кто есть.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов.

Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать. "Барселона" сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч.

Месси — по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Криштиану Роналду в начале октября сдал положительный тест на коронавирус. В минувшие выходные португалец в очередной раз сдал положительный тест и, скорее всего, он пропустит матч против «Барселоны». 0