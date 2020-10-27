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    Пирло: Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо

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    Тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в рамках Лиги чемпионов.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Мы должны дождаться результатов проверки Роналду. Думаю, она придет сегодня вечером. Там уже и посмотрим.

    Кьеллини не сыграет, Бонуччи постарается восстановиться и мы пока не получили от врачей разрешения по де Лихту. Будем рассчитывать на тех, кто есть.

    Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов.

    Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать. "Барселона" сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч.

    Месси — по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что Криштиану Роналду в начале октября сдал положительный тест на коронавирус. В минувшие выходные португалец в очередной раз сдал положительный тест и, скорее всего, он пропустит матч против «Барселоны». 0

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