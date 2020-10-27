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    Известны подробности нового контракта Пике с «Барселоной»

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    Издание Sport.es раскрыло подробности нового контракта Жерара Пике с «Барселоной». Недавно клуб продлил договоры с рядом исполнителей.

    Жерар Пике
    Жерар Пике

    В контракте 33-летнего центрбека указано, что договор действителен до 2024 года. Он может уйти раньше, если захочет, либо перейти в один из клубов MLS.

    Кроме того, известно, что сумма заработной платы Пике была уменьшена на 50 процентов. К примеру, Клеман Ленгле, Марк-Андре тер Штеген и Фрэнки де Йонг пошли на 30-процентное снижение зарплаты.

    До окончания контракта Пике не сможет уйти в другой клуб из Европы. При этом «Барселона» оставила за собой право разорвать контракт, если в следующем сезоне игрок проведет менее 35 процентов матчей команды. 0

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