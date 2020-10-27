Пиоли: «Милан» не уступает никому с точки зрения решимости

Главный тренерпрокомментировал ничью с(3:3) в 5-м туре чемпионата Италии.

«Мы возвращаемся домой довольные выступлением в матче с "Ромой", но нам не нужно смотреть на таблицу. Мы не можем скрывать этого: в конце игры игроки оставались недовольны собой. Стоит признать, что мы играли против сильного соперника. Они использовали ошибки лучше, чем мы, но это правильный путь, этот матч дает нам дополнительные задачи для решения. В "Милане" царит позитивная среда, полная гармонии.

Мы стараемся изо всех сил каждый день. Мне нравится подчеркивать дух команды, это сильный коллектив. Мы не уступаем никому с точки зрения решимости. Мы должны и впредь придерживаться такой позиции.

Игра Тэтэрушану, заменившего Доннаруму? Ошибки — это часть футбола, Чиприану упустил мяч. Он сильный голкипер, это было в его дебюте встречи, что могло иметь небольшое значение.

Мы могли бы добиться большего, но всегда старались быть опасными у чужих ворот. Мы могли забить больше, но не будем забывать, что мы играли с "Ромой". Мы растем, нам понадобятся все игроки, у нас есть все необходимое, чтобы идти вперед во всех соревнованиях», — цитирует Пиоли Football Italia. 0