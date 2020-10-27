Тренер «Краснодара: Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми

Английский тренер «Краснодара» по физподготовкедал интервью, в котором поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Челси».

«"Челси", как и большинство английских клубов, будет действовать агрессивно, скорость игры будет высокой. Лондонцы неплохо идут в АПЛ, но сюда приедут заряженными на победу и доминирование. Будет сложно, учитывая травмы, которые у нас сейчас есть. Мы должны биться и усердно работать. Важно не испугаться громкого имени. Многое зависит от ментального состояния.

Сильные стороны "Челси"? Технические способности, скорость и сила исполнителей. Индивидуальное мастерство каждого из них. Мы должны быть агрессивными и сосредоточенными на протяжении всего игрового времени. Мы не можем выпадать из игры, иначе будем наказаны. Характер в этом матче будет решать не меньше физической подготовки, это очень важно. Нельзя давать им играть из уважения. Мы должны быть злыми.

Многое будет зависеть от того, в какой футбол захочет играть "Челси". "Синие" довольно часто меняют схему и тактику, по-разному играют против "Саутгемптона" и "Манчестер Юнайтед". Посмотрим, как они начнут матч. Если с ходу побегут на наши ворота, то игра получится открытой. И это должно сыграть нам на руку, поскольку будут возможности для контратак», — приводит слова Филлипса официальный сайт «Краснодара».

Матч между «Краснодаром» и «Челси» состоится 28 октября. Начало поединка в 20:55 по московскому времени. 0