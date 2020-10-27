Нойер: Сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка

«Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть.
Считаю, "Локо" показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно.
Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу.
Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние пару месяцев все увидели, какой характер у нашей команды. Но нельзя расслабляться, надеясь только на характер.
Мы начинаем каждый матч с чистого листа. Согласитесь, сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка», — сказал игрок в интервью DAZN. 0