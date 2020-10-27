Нойер: Сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка

Капитан «Баварии»прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Естественно, мы довольны результатом. Матч получился очень трудным, мы затратили много сил, чтобы его выиграть.

Считаю, "Локо" показал очень хороший футбол, хозяева действовали компактно и надежно.

Мы упустили несколько моментов забить второй мяч, а потом пропустили, и ситуация заметно осложнилась. Но в итоге смогли забить снова и вырвать победу.

Мы всегда верим в себя. Думаю, в последние пару месяцев все увидели, какой характер у нашей команды. Но нельзя расслабляться, надеясь только на характер.

Мы начинаем каждый матч с чистого листа. Согласитесь, сегодня все видели, с каким трудом нам дались эти три очка», — сказал игрок в интервью DAZN. 0