Экс-президент «Локомотива»: «Зениту» ничего не светит в ЛЧ с таким тренерским штабом и игрой

Экс-президент «Локомотива»считает, чтоничего не светит в Лиге чемпионов, поскольку тренерский штаб клуба не слишком профессионален.

«То, что "Зенит" вот так играет, это не случайность. К сожалению, хороший человек — это не профессия. Я очень уважаю Сергея Семака, это хороший человек, но нужно признать, что за два с лишним года работы он не выстроил командной игры.

Посмотрите — приехал "Брюгге"… У этой команды целью является поиск и продажа молодых игроков. В общем, приехали средние игроки, но посмотрите, как они обучены, как поставлен футбол, виден рисунок. У "Зенита", к сожалению, этого ничего нет.

Я считаю, что с этим тренерским штабом и с такой игрой "Зениту" ничего не светит в Лиге чемпионов, и он опять займет последнее место в группе.

У "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба впереди, им Ярослав Ракицкий пуляет вперед, и они побежали. При потере бегут назад. И это не игра, а примитив. Мы видели это и в прошлом сезоне в Лиге чемпионов.

Вот эти ляпы и слабость тренерского штаба особенно проявляются в Лиге чемпионов. Если в чемпионате России это особенно не заметно, потому что все-таки присутствует большая разница в подборе футболистов, то в Лиге чемпионов это резко ощущается», — приводит слова Наумова «Риа-Спорт». 0