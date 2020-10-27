Наумов: Ничего хорошего от матча с «Баварией» «Локо» ждать не приходится

Бывший президентподелился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с

«Ничего хорошего от матча с "Баварией" ждать не приходится — тем более после такого поражения от "Ротора". Вряд ли получится справиться с таким грандом. Думаю, "Локомотив" потерпит поражение. Не будет разгрома, но в один-два мяча мюнхенцы выиграют.

Полагаю, что "Локо" выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич. Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с "Ювентусом", когда тактика работала и очки не удалось набрать только из-за высокого индивидуального мастерства туринцев.

Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут. А в команде есть кому их реализовать — это могут сделать и Антон Миранчук, и Зе Луиш. Поэтому не верю в успех, но и не жду разгрома», — сказал «Известиям» Наумов. 0