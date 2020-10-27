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    Мусаев: «Краснодар» настраивается дать бой фавориту группы

    Футбол Краснодар Футбол России Челси Футбол Англии
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Безусловно, "Челси" — европейский гранд и фаворит группы Е. Лондонцы провели летом большую трансферную кампанию, что лишний раз подчеркивает их амбиции в этом сезоне.

    Но несмотря на большое количество потерь в составе, "Краснодар" настраивается дать бой фавориту и постарается добиться максимального результата.

    Для "Краснодара", которому всего 12 лет, домашний матч с "Челси" — это историческое событие. Английский клуб — топовый, побеждал в Лиге чемпионов. Поэтому мы, как и наши болельщики, с нетерпением ждем поединка.

    "Челси" действительно сейчас хорош. Причем, сухие матчи это заслуга не только голкипера и защитников, но и всей команды.

    Впрочем, есть у лондонцев и трудности, которые мы увидели во время просмотров их последних встреч. Мои игроки не боятся соперника, они уверенны в себе и завтра отдадут борьбе все силы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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