Мусаев: «Краснодар» настраивается дать бой фавориту группы

Главный тренер «Краснодара»поделился ожиданиями от матча св Лиге чемпионов.

«Безусловно, "Челси" — европейский гранд и фаворит группы Е. Лондонцы провели летом большую трансферную кампанию, что лишний раз подчеркивает их амбиции в этом сезоне.

Но несмотря на большое количество потерь в составе, "Краснодар" настраивается дать бой фавориту и постарается добиться максимального результата.

Для "Краснодара", которому всего 12 лет, домашний матч с "Челси" — это историческое событие. Английский клуб — топовый, побеждал в Лиге чемпионов. Поэтому мы, как и наши болельщики, с нетерпением ждем поединка.

"Челси" действительно сейчас хорош. Причем, сухие матчи это заслуга не только голкипера и защитников, но и всей команды.

Впрочем, есть у лондонцев и трудности, которые мы увидели во время просмотров их последних встреч. Мои игроки не боятся соперника, они уверенны в себе и завтра отдадут борьбе все силы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0