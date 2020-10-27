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    Марсель — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Марсель — Манчестер Сити (27.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Марсель Манчестер Сити Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч «Марсель» — «Манчестер Сити».

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    Последний матч между собой: «Авангард Курск» — «Сочи» 0:0 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.50.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

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    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Манчестер Сити»).

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    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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