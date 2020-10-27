Марсель — Манчестер Сити (27.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе C Лиги чемпионов начнётся матч

Последний матч между собой: «Авангард Курск» — «Сочи» 0:0 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 2.50.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Марсель» — «Манчестер Сити».

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