Ловрен заявил о хорошем настроении в команде

Защитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я нахожусь в хорошем настроении. Команда тоже, думаю, чувствует себя хорошо. Более-менее настроение возвращается после двух поражений.

Мы — профессионалы, понимаем, что футбол — сложная штука, но всегда нужно уметь возвращаться. Мы настроены на завтрашний матч.

Смогу ли повторить победный мяч в ворота "Боруссии"? Завтра совсем другой матч в другом турнире против совсем другой команды, которая сильно изменилась за пять лет.

Конечно, я помню тот матч. "Боруссия" была и остается серьезным соперником», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита». 0