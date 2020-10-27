ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАВлашич уничтожил «Арсенал». ЦСКА поднялся на второе место
  • 19:42
    • Смолов и Зе Луиш сыграют в атаке «Локо» против «Баварии»
  • 21:18
    • Чемпион мира на 100-метровке дисквалифицирован на два года
  • 20:47
    • Азмун и Малком пропустят матч с «Боруссией»
  • 20:00
    • Пятов остался в запасе «Шахтера» на матч с «Интером»
  • 19:59
    • Президент ФИФА Инфантино заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Ловрен заявил о хорошем настроении в команде

    Футбол Зенит Футбол России Боруссия Д Футбол Германии Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Я нахожусь в хорошем настроении. Команда тоже, думаю, чувствует себя хорошо. Более-менее настроение возвращается после двух поражений.

    Мы — профессионалы, понимаем, что футбол — сложная штука, но всегда нужно уметь возвращаться. Мы настроены на завтрашний матч.

    Смогу ли повторить победный мяч в ворота "Боруссии"? Завтра совсем другой матч в другом турнире против совсем другой команды, которая сильно изменилась за пять лет.

  • Азмун и Малком пропустят матч с «Боруссией»
  • Читайте по теме

    • Конечно, я помню тот матч. "Боруссия" была и остается серьезным соперником», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Локо» «размочить» матч с «Баварией»?
  • «Локомотив» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Столкнется ли «Реал» с трудностями в Менхенгладбахе?
  • «Боруссия» М — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Интер» снова унизит «Шахтер»?
  • «Шахтер» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 5.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.66
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.35
  • Прогноз на матч Шахтер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ювентус — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Краснодар — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры