Ловрен заявил о хорошем настроении в команде

Деян Ловрен
globallookpress.com
«Я нахожусь в хорошем настроении. Команда тоже, думаю, чувствует себя хорошо. Более-менее настроение возвращается после двух поражений.
Мы — профессионалы, понимаем, что футбол — сложная штука, но всегда нужно уметь возвращаться. Мы настроены на завтрашний матч.
Смогу ли повторить победный мяч в ворота "Боруссии"? Завтра совсем другой матч в другом турнире против совсем другой команды, которая сильно изменилась за пять лет.
Конечно, я помню тот матч. "Боруссия" была и остается серьезным соперником», — цитирует Ловрена официальный сайт «Зенита». 0