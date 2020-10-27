Локомотив — Бавария (27.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 20:55 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бавария»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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