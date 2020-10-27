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    Локомотив — Бавария: онлайн-трансляция матча начнется в 20:55

    Локомотив — Бавария (27.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол Лига чемпионов Локомотив Бавария Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 20:55 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч «Локомотив» — «Бавария».

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.69.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бавария»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите — бесплатная прямая трансляция матча «Локомотив» — «Бавария» онлайн.

    Там же вы найдете: линии букмекеров на предстоящий матч, подробная статистика последних матчей, статистика очных встреч команд «Локомотив» и «Бавария», составы команд, а по ходу игры — вся оперативная информация о ее ходе.

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