Ливерпуль — Мидтьюлланн: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

В 23:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн». Коэффициент ставки — 1.85.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Ливерпуль»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

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