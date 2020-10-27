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    Ливерпуль — Мидтьюлланн: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Ливерпуль — Мидтьюлланн: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

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    В 23:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн». Коэффициент ставки — 1.85.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Ливерпуль»).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Мидтьюлланн».

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