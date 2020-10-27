Лэмпард: Меня меньше всего беспокоит игра «Челси» в атаке

Главный тренер— о матче св Лиге чемпионов.

«Важно попытаться решить проблемы, которые возникли в тех матчах, когда мы пропускали больше голов, чем мне бы хотелось. Естественно, эти проблемы связаны с игрой в обороне. Думаю, что мы очень хорошо оборонялись в своей штрафной на "Олд Траффорд".

Для меня игра в обороне на этом уровне, когда у тебя есть отдельные игроки высокого уровня, заключается в концентрации. Концентрация — это то, что определяет игру в обороне лучших игроков. В субботу Тьяго Силва был отличным примером защитника, который концентрируется на каждом моменте игры и влияет не только на саму игру, но и на тех, кто его окружает. Это было большим плюсом.

Мы будем постоянно работать над балансом. В определенные моменты мы проникали на опасные участки поля. У нас не было той привычной искры, которую мы уже видели у Тимо Вернера и Кая Хавертца, или того, что может сделать Кристиан Пулишич, но я положительно оцениваю то, что мы очень хорошо оборонялись и временами хорошо контролировали игру, хотя и не имели полного проникновения в штрафную соперника, которое обычно демонстрируем.

Меня меньше всего беспокоит игра в атаке, учитывая тех игроков, которые у нас там играют. Нормально, что на формирование взаимопонимания в команде уйдет некоторое время, независимо от того, хотим ли мы играть дальними забросами или в мелкий пас. Мы находимся в самом начале сезона, и я знаю качества и причины, по которым мы привели Тимо и Кая в клуб. Я знаю качества, которые у нас уже есть, и теперь Хаким Зиеш может начать игру в стартовом составе, учитывая его физическую подготовку. Я очень доволен игроками», — приводит слова Лампарда официальный сайт «Челси». 0