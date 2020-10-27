Кру Александра — Линкольн Сити: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

В 22:00 в Первой Лиге Англии начнётся матч

Последний матч между собой: «Кру Александра» — «Линкольн Сити» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Линкольн Сити»).

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