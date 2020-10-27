Фонсека: Ничья с «Миланом» — положительный результат

Главный тренерпрокомментировал матч 5-го тура Серии А с(3:3).

«Мне не нужно комментировать работу арбитра. У всех нас бывают плохие дни. Он совершал ошибки для обеих команд. Хорошо, что мы забили три мяча, но не так хорошо, что мы пропустили три.

Это была равная игра, мы начали с пропущенного мяча, но отреагировали хорошо и смело. Это не то, что я хотел, потому что я хотел победить. Но учитывая ход игры, я считаю, что это положительный результат», — цитирует Фонсеку Sky Sports.

В турнирной таблице Серии А «Милан» занимает первое место (13 очков), а «Рома» — девятое (8 очков). 0