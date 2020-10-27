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    Фавр: «Зенит» показал в матче с «Брюгге», что является очень опасным соперником

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр высказал мнение о предстоящем матче с «Зенитом» в Лиге чемпионов.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    «Считаю, что "Зенит" потерпел совершенно необязательное поражение от "Брюгге". Чемпион России создал несколько стопроцентных моментов для взятия ворот, доказав, что является очень опасным соперником.

    Конечно, сейчас у всех очень плотный календарь матчей, но для нас практически ничего не изменилось. Хотя у тех наших футболистов, которые еще и играют за свои сборные, вообще не было времени на отдых.

    У каждого футболиста бывают не самые удачные периоды. Летом о Джейдоне Санчо было слишком много разговоров, и это тоже могло повлиять на игрока.

    Но, повторюсь, ни один футболист не может находиться на пике формы целый год, это просто невозможно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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