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    Брентфорд — Норвич Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Брентфорд — Норвич Сити: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Норвич
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Брентфорд» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Брентфорд» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Норвич Сити»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Норвич Сити».

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