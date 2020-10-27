Боруссия М — Реал Мадрид: где смотреть онлайн, прямая трансляция (27.10.2020)

В 23:00 в группе B Лиги чемпионов начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Реал Мадрид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Реал Мадрид»).

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На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Боруссия М» — «Реал Мадрид».

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