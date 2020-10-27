Атлетико — Зальцбург (27.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе A Лиги чемпионов начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Зальцбург»).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Зальцбург».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.