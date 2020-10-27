Аталанта — Аякс (27.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в группе D Лиги чемпионов начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аталанта» — «Аякс». Коэффициент ставки — 1.87.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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