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    Аршавин: «Зениту» нужно лечь костьми, но не проиграть в Дортмунде

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    Бывший нападающий «Зенита» Андрея Аршавин считает, что питерскому клубу по силам не проиграть дортмундской «Боруссии» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «У "Зенита" есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. "Зенит" забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с "Брюгге" это не прошло.

    Мне кажется, "Зениту" не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

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    • "Зениту" нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» состоится 28 октября, начало — в 23:00 мск. 0

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