Аршавин: «Зениту» нужно лечь костьми, но не проиграть в Дортмунде

Бывший нападающий «Зенита»считает, что питерскому клубу по силам не проиграть дортмундской «Боруссии» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

«У "Зенита" есть привычка побеждать за счет класса, особенно это сказывалось в концовке прошлого сезона РПЛ. "Зенит" забивал и не заставлял соперников ошибаться, команда так или иначе свои моменты реализовывала, но даже с "Брюгге" это не прошло.

Мне кажется, "Зениту" не хватает свежести. Он сыграл больше всех игр среди российских команд. А сине-бело-голубые так или иначе все равно одним составом играют.

"Зениту" нужно сейчас объединяться, костьми ложиться, но ни в коем случае не проиграть в Дортмунде. Ситуация в Лиге чемпионов будет влиять на ситуацию в чемпионате России, поэтому здесь команде нужно проявлять характер, других вариантов нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Зенит» состоится 28 октября, начало — в 23:00 мск. 0