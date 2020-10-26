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    Сивасспор — Ризеспор: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Сивасспор — Ризеспор: где смотреть онлайн, прямая трансляция (26.10.2020)

    Футбол
    В 20:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Сивасспор» — «Ризеспор».

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    Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Ризеспор» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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