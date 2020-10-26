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    Панов: Предпосылок для увольнения Семака сейчас нет

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    Бывший нападающий сборной России Александр Панов считает, что «Зенит» по-прежнему остается одним из претендентов на победу в чемпионате России.

    Александр Панов
    Александр Панов

    «Зенит» опустился на второе место в таблице РПЛ после поражения от «Рубина» (1:2).
    «Да всякое может произойти. По мне, "Зенит" вне тройки — это реально. Другое дело, что чемпионский опыт имеет значение. Питерцы способны брать очки там, где другие не возьмут.

    И из их последних неудач не надо делать далекоидущих выводов. У всех будут взлеты и падения, всем придется выдерживать жесткий график с отъездами игроков в сборные. И я не ставлю на "Зените" крест. "Спартаку" еще предстоит матч в Питере. "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА будут играть с "Зенитом". Нам предстоит увидеть очень интересную чемпионскую гонку. С непредсказуемым исходом.

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    • Вижу ли я причины для увольнения Семака? Наоборот, хочу его поддержать. Такова участь тренера — пара неудач может перечеркнуть все предыдущие заслуги. Но это явно не тот случай. Семак дважды приводил "Зенит" к чемпионству, он планомерно выстраивает команду, руководствуясь современными подходами к футболу, это специалист нового поколения, а не те тренеры, которые ходят по кругу… Если он в итоге не справится, то его, конечно, уволят, однако сейчас предпосылок для этого нет», — приводит слова Панова «Советский спорт». 0

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