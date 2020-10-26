Николич: «Локомотив» должен выйти на поле и показать себя с «Баварией»

Главный тренер московскогоподелился ожиданиями о предстоящей встрече сна групповом этапе Лиги чемпионов.

«"Бавария" самая лучшая команда Европы, мы готовим себя к этой игре, смотрим записи матчей. Самое важное за нами, мы уверены в качестве соперника и своем тоже. Мы играем дома, имеем большое уважение к сопернику, мы должны выйти на поле и показать себя. Команда на 100 процентов сделала все, чтобы достойно выступить, уверен, так и будет.

Я не могу сказать точный результат. Главное — выиграть, я этого хочу всегда перед играми, независимо от того, какой будет результат. Мы будем пробовать использовать наши качества, чтобы победить», — передает слова Николича Sport24.

Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября. Начало — в 20:55 мск. 0