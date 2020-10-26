Мюллер: «Бавария» не будет стремиться обыграть «Локомотив» с рекордным счетом

Нападающийв матче Лиги чемпионов против московскогоне собираются устанавливать рекорды результативности.

«Мы не хотим устанавливать какие-то рекорды, мы просто хотим победить в этой игре. Мы должны идти от игры к игре. Нашей мотивацией является то, что мы должны показывать такой футбол, чтобы нам самим нравилось.

Чтобы вся Европа, когда смотрит по телевизору наши игры, говорила: "вау, вот это суперфутбол". Вот в этом наша мотивация, а не в каких-то рекордах по забитым голам.

Лига чемпионов — это наш турнир, настроение у нас замечательное. И есть очень хорошие предпосылки для хорошего результата в Москве. У "Баварии" плотный график, но команда находится в хорошей физической форме. Необходимо учитывать, что в команде много игроков сборных. Говорить об усталости нет смысла», — сказал Мюллер на пресс-конференции.

Встреча «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября в Москве и начнется в 20:55 мск. 0