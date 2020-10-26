Вратарь и форвард «Милана» сдали положительные тесты на COVID-19

выявлены два случая заболевания коронавирусом, сообщает сайт «россонери».

Инфекция обнаружена у голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и нападающего Йенса Хауге. Они переносят болезнь без симптомов и находятся на домашней изоляции. Руководство клуба сообщило о наличии заболевших в местные органы здравоохранения.

Все представители итальянской команды в понедельник прошли еще одно тестирование на коронавирус, результаты которого оказались отрицательными.

Напомним, 26 октября «Милан» сыграет в матче 5-го тура чемпионата Италии с «Ромой». 0