Милан — Рома (26.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:45 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Рома» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Рома» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Милан»).

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