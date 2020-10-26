Леванте — Сельта (26.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Сельта» — «Леванте» 2:3 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Леванте» — «Сельта». Коэффициент ставки — 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Леванте»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Сельта».

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