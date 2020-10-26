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    Куадрадо: Должны показать «Барселоне» силу «Ювентуса»

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    Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо дал интервью, в котором поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Барселоной».

    Хуан Куадрадо
    Хуан Куадрадо

    «Мы пока что не проиграли ни одного матча. У нас уже как-то случался неудачный старт, но мы сумели вернуться и добиться отличного результата.

    С "Барселоной" нас ждёт красивый матч с отличным соперником, и мы должны показать силу "Ювентуса". Мы будем готовиться к матчу с решимостью и желанием победить. Мы должны помнить, что мы профессионалы, и бороться до конца», — приводит слова колумбийца Sky Sport.

    Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября в Турине на стадионе «Альянц». Начало в 23:00 по московскому времени. 0

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