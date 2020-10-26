ЦСКА — Арсенал Тула: где смотреть онлайн, прямая трансляция (26.10.2020)

В 19:00 в РПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «ЦСКА» — «Арсенал Тула» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «ЦСКА»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «ЦСКА» — «Арсенал Тула».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.