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    Булыкин: Ничья с «Баварией» станет для «Локо» очень хорошим результатом

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    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча москвичей против «Баварии» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    «Давайте будем реалистами, ничья с "Баварией" станет очень хорошим исходом матча. Что касается манеры игры, то такого результата можно достичь, играя на контратаках. Есть множество примеров, когда команда владеет мячом на протяжении 80 процентов времени, но проигрывает с минимальным счетом.

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    • Поэтому в предстоящей встрече будет очень важная реализация. "Бавария" позволит сопернику создать парочку моментов, и здесь все будет зависеть, как "Локомотив" распорядится мячом. Будем надеяться, что у "Локо" получится реализовать момент и хорошо выступить против немецкой машины», — цитирует Булыкина Sportbox.ru.

    Матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27 октября. Начало — в 20:55 мск. 0

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