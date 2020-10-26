Бёрнли — Тоттенхэм (26.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 23:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Тоттенхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Бёрнли»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Тоттенхэм».

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