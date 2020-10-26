Байер — Аугсбург (26.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Байер» — «Аугсбург» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Байер» — «Аугсбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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