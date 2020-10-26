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    Нападающий «Манчестер Сити» рискует пропустить месяц

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    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рискует пропустить месяц из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро

    Аргентинец получил мышечное повреждение в выездном матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:1).

    «Мы знали, что он был не в лучшем состоянии. Когда вы отсутствуете четыре или пять месяцев из-за травмы колена, всегда есть риск, что вы вновь травмируетесь.

    Он выбыл минимум на 10-15 дней. Может быть, от трех недель до месяца. Я не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся полностью здоровым», — цитирует Гвардиолу AFP.

    Агуэро в текущем сезоне провел три матча и забил один гол. 0

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