Нападающий «Манчестер Сити»рискует пропустить месяц из-за травмы. Об этом рассказал главный тренер команды

Аргентинец получил мышечное повреждение в выездном матче чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:1).

«Мы знали, что он был не в лучшем состоянии. Когда вы отсутствуете четыре или пять месяцев из-за травмы колена, всегда есть риск, что вы вновь травмируетесь.

Он выбыл минимум на 10-15 дней. Может быть, от трех недель до месяца. Я не знаю. Я хочу, чтобы он вернулся полностью здоровым», — цитирует Гвардиолу AFP.

Агуэро в текущем сезоне провел три матча и забил один гол. 0