Вулверхэмптон — Ньюкасл: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 19:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.07.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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