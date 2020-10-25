Вольфсбург — Арминия: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Арминия» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Арминия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вольфсбург»).
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