Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).
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