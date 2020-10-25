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    Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Ванкувер Уайткэпс — Сан-Хосе Эрткуэйкс (25.10.2020). Прямая трансляция, онлайн, статистика, коэффициенты

    Футбол MLS
    В 05:00 в американской футбольной лиге MLS начнётся матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

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    Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Ванкувер Уайткэпс» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Ванкувер Уайткэпс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ванкувер Уайткэпс» — «Сан-Хосе Эрткуэйкс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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