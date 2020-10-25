Вальядолид — Алавес: где смотреть онлайн, прямая трансляция (25.10.2020)

В 16:00 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Алавес» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Алавес»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» — «Алавес».

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